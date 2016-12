SWR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Weihnachten auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten D 2016 2016-12-24 13:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Weihnachten in den 1940er, 50er und 60er Jahren unterscheidet sich durch und durch vom Konsumtrubel, der heutzutage herrscht. Damals galt eine Apfelsine noch als kostbares Geschenk, Frauen trafen sich im Dorf zum gemeinsamen Binden der Adventskränze und die Krippe bestand aus Wachsfiguren, für die die ganze Familie Moos im Wald suchte. Die Autoren Elmar Babst, Holger Wienpahl und Christopher Paul sind durch den Südwesten gefahren und haben sich von den Ritualen von damals erzählen lassen. Bäuerin Agnes Sester aus Gengenbach im mittleren Schwarzwald brachte als Kind zu Heiligabend die Almosenpäckchen ihrer Mutter zu den bedürftigen Nachbarn. Die Knechte saßen wochenlang während der Winterabende über Laubsägearbeiten, als Geschenke für die Bauernkinder. Der ehemalige Förster aus Kniebis im nördlichen Schwarzwald erinnert sich daran, wie sich die Nachbarn reihum abends besuchten, um Heizkosten und Licht zu sparen. Eine lange Tradition hat das "Dingeln" in Ahrweiler. Die Glocken werden dort noch mit der Hand geschlagen. Werner Bergmann gehörte zu denen, die in Eiseskälte auf den Kirchturm kletterten, um pünktlich nach dem Weihnachtsgottesdienst Weihnachtslieder mit den Glocken anzustimmen. Für den Diakon Günter Johannes Barth bei Bingen war die Schiffsprozession auf dem Rhein ein Höhepunkt. Jahrelang fuhr er in der Figur des historischen Nikolaus auf dem Rhein, um die Rheinschiffer zu segnen. Natürlich spielt auch die Krippe eine besondere Rolle. Gustl Hertling hat in Waldbreitbach im Westerwald eine der größten Krippensammlungen des Südwestens zusammengestellt. Seit frühester Kindheit ist er vor allem von Wurzelholz-Krippen fasziniert. Der Kabarettist und Journalist Hubert vom Venn erzählt von typischen, skurrilen und besonderen Weihnachtsbräuchen in der Eifel - seiner Heimat. Herausgekommen ist eine lebendige Zeitreise in die Vergangenheit. Viele schwarz-weiß-Aufnahmen und einzigartiges historisches Archivmaterial ergänzen die Erzählungen und Bilder von heute. Die Sendereihe "Auf dem Land", zu verschiedenen Sendezeiten ausgestrahlt, bietet in lockerer Reihenfolge Erinnerungsfernsehen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie haben die Menschen früher auf dem Land gelebt? Wie sah ihr Alltag aus? In einer Mischung von Zeitzeugen-Erzählungen, heutigen Landschaftsaufnahmen und historischem Filmmaterial entsteht ein bunter Bilderbogen über das Leben früher. Es sind Geschichten aus einer scheinbar anderen Welt, und doch Erinnerungen, die gar nicht so lange her sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weihnachten auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten Regie: Elmar Babst, Holger Wienpahl, Christopher Paul