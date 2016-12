Kabel1 Doku 12:35 bis 13:15 Dokumentation Mysterien im Museum Lebendig begraben USA 2012 16:9 HDTV Merken Don Wildman klärt mithilfe einer antiken Puppe den mysteriösen Tod einer jungen Frau auf. Daneben erzählt er die Geschichte eines misslungenen Experiments, das Inspiration für einen weltweiten Modetrend war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum