Sport1+ 17:55 bis 19:55 Volleyball Volleyball Live - CEV Champions League Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Berlin Recycling Volleys, 2. Spieltag Live In der CEV Champions League kommt es am zweiten Spieltag für die Berlin Recycling Volleys zum Aufeinandertreffen mit Asseco Resovia Rzeszow aus Polen. Die Berliner holten 2016 den CEV Pokal, wurden deutscher Meister und Pokalsieger, die Ambitionen des Teams von Trainer Roberto Serniotti sind entsprechend groß.