Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013

Wolfgangs größte Leidenschaft sind Halbedelsteine und Fossilien. Einst wollte er sein Hobby zum Beruf machen und träumte von einem erfolgreichen Stein-Handel. Christel lieh ihrem Freund dafür 45.000 Euro. Doch das Geschäft mit den Steinen lief einfach nicht. Jetzt sitzt die 55-Jährige auf einem riesigen Berg an Steinen und steht kurz vor der Pleite! Christels Tochter Christine (25) will ihrer Mutter unbedingt helfen und ruft deshalb Trödelprofi Mauro Corradino nach Baden-Württemberg. Und der Kölner Antiquitätenhändler staunt nicht schlecht, als er Wolfgangs Stein- und Fossiliensammlung entdeckt. Wie soll er nur solch große Massen auf einmal verkaufen? Die eingeladenen Händler haben nur Interesse an den schönsten Stücken. Mauro kämpft um jeden einzelnen Verkauf, schließlich will er Christel endlich von der Stein-Last befreien.

Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller