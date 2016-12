RTL II 23:20 bis 01:05 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Joelina (19) und Daniela (31) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Joelina (19) verbringt jede freie Sekunde mit ihrer besten Freundin Jeylah (22) und deren Sohnemann Canel (2). Vor vier Jahren haben sich die Hip-Hop-Girls über Facebook kennengelernt, sind seitdem unzertrennlich und wie es sich standesgemäß bei besten Freundinnen gehört, ist Joelina direkt bei Jeylah eingezogen. Viel gibt es in diesem Haushalt nicht zu erledigen, denn der Alltag der beiden ist von Shoppen, Partys und Styling geprägt. Ganz wichtig und Gesprächsthema Nummer eins: die Männer. Familienmanagerin Daniela (31) ist vierfache Mutter und wohnt mit ihrem Mann Marco (35), Mitbewohner Jörg (25) sowie den Kindern Cassandra (8), Melinda (7), Leonard (2) und dem vier Monate alten Samuel in einem Häuschen mit acht Zimmern. Das ehemalige Model hat alles im Griff: Kinder, Mann und den Haushalt schafft sie mit links. Partys und Styling interessieren sie schon längst nicht mehr. Jetzt tauschen die chaotische Joelina und die strukturierte Daniela für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch