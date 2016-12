RTL NITRO 03:55 bis 04:40 Krimiserie Magnum Folge: 80 Mord auf der Bühne USA 1984 HDTV Live TV Merken Sally, eine bildhübsche, junge Frau, macht sich große Sorgen um ihren Bruder. Dieser ist Mitglied in einer Sekte und hat seit längerem nichts mehr von sich hören lassen. Deshalb beauftragt Sally Magnum, ihren Bruder ausfindig zu machen. Der Detektiv beginnt sofort mit der Suche. Bei seinen Recherchen entpuppt sich die Sekte als eine mafiaähnliche Geheimorganisation, die ihre Mitglieder zu strengstem Gehorsam verpflichtet und für ihre terroristischen Zwecke missbraucht. Außerdem erfährt Magnum, dass die Organisation einen Anschlag auf Sir Cedric plant. Cedric, ein angesehener, englischer Offizier, sollte bei der Uraufführung von Higgins' Theaterstück "Mikado" als Ehrengast auftreten. Als Higgins von dem Komplott hört, verliert er die Nerven, wodurch die gesamte Aufführung in einem Fiasko zu enden droht. Aber zum Glück kann Magnum in letzter Sekunde den Mordanschlag verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Magnum) John Hillerman (Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Orville "Rick" Wright) Kay Lenz (Sally DeForest) Christopher Mitchum (Eric DeForrest) Gillian Dobb (Agatha Chumley) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Bernard Kowalski Drehbuch: Robert Hamilton Kamera: William Gereghty Altersempfehlung: ab 12