RTL NITRO 23:45 bis 01:25 Komödie Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen I 1979 Helle Aufregung in einer Kleinstadt im mittleren Westen der USA. Die Nachricht eines gelandeten Ufos hat die Bewohner in Hysterie versetzt. Der gemütliche Sheriff Spencer hält das Ganze für den üblichen Science-Fiction-Spuk. Doch dann begegnet er einem kleinen Jungen, der sich ihm als 'H-7-25, wohnhaft im Sternbild des Pegasus gleich neben der Milchstraße', vorstellt. Spencer empfindet auf Anhieb Sympathie für den Dreikäsehoch und nimmt ihn mit nach Hause. Als dort plötzlich die elektronischen Geräte verrückt spielen und auch sonst sonderbare Dinge geschehen, wird ihm "H-7-25" unheimlich. Unheimlich ist die ganze Geschichte auch der Abwehrbehörde, die die Landung des Ufos registriert und schon bald den kleinen Ort ausfindig gemacht hat. Der ehrgeizige Captain Briggs will mit allen Mitteln versuchen, den Besucher vom anderen Stern dingfest zu machen, um sich damit eine Beförderung zu sichern. Doch er hat nicht mit Sheriff Spencer gerechnet, der seinen neuen kleinen Freund beschützt. Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Sheriff Spencer) Cary Guffey (H7-25) Raimund Harmstorf (Captain Briggs) Joe Bugner (Brennan) Carlo Reali (Lt. Turner) Gigi Bonos (Deputy Allen) Harold E. Finch (General der Air Force) Originaltitel: Uno sceriffo extraterrestre - poco extra e molto terrestre Regie: Michele Lupo Drehbuch: Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Franco di Giacomo Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6