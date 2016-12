RTL NITRO 22:00 bis 23:45 Komödie Zwei Engel mit vier Fäusten - Falsche Dollars I 1997 20 40 60 80 100 Merken Die beiden ehemaligen Ganoven Orso und Zack, mittlerweile notgedrungen als Missionare tätig, finden eines Tages zufällig eine Handtasche, randvoll mit Dollars gefüllt. Die beiden Freunde scheinen endlich aller Sorgen ledig zu sein. Dann aber machen sie eine böse Entdeckung: Die Geldscheine sind gefälscht. Einmal misstrauisch geworden, beginnen sie der Sache nachzugehen. Und sie entdecken, dass fast ausnahmslos alle Dollar, die im ganzen Land im Umlauf sind, Blüten sind. Aber: Warum unternimmt die Regierung nichts dagegen? Die Freunde stehen vor einem Rätsel. In der Hauptstadt bereitet sich unterdessen alles auf den Besuch des amerikanischen Staatssekretärs Shultz vor. Das Treffen beginnt freundschaftlich, doch dann setzt Aneto, der korrupte Präsident des Bananenstaates, Shultz die Pistole auf die Brust: Entweder gewähren die USA seiner Regierung einen Milliardenkredit, oder Aneto sorgt dafür, dass der US-Finanzmarkt mit den Blüten überschwemmt wird. Shultz erkennt den Ernst der Lage und erbittet sich zwei Tage Bedenkzeit. In der Zwischenzeit finden Orso, Zack und ihr Freund Sagreste, die von alledem nichts wissen, per Zufall die Druckplatten der Blüten. Sagreste erkennt als Erster, dass sie plötzlich in großer Gefahr sind: Und wirklich: Der staatliche Geheimdienst von Präsident Aneto macht Jagd auf sie - und selbst die CIA heftet sich an ihre Fersen. Orso, Zacharias und Sagreste stehen zwischen allen Fronten. Es gibt nur eine Möglichkeit: Orso und Zacharias überreden Revolutionsführer Napoleon mit Hilfe seiner Guerilleros die korrupte Regierung zu stürzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Vater Orso) Philip Michael Thomas (Vater Zacharias, genannt Zack) Kabir Bedi (Napoleon Duarte) Renato Scarpa (Vater Campana) Max Herbrechter (Sagreste) Alfie Wise (Capt. John McQuade) Syd Brisbane (Vater Celestino) Originaltitel: Noi siamo angeli: Dollari Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Alessandro Capone, Rosario Galli, Alessandro Moretti Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi