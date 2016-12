RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Der misshandelte Mann USA 2004 2016-12-23 15:20 HDTV Live TV Merken Doug wehrt sich mit Händen und Füßen gegen seine Diät. Carrie hat die Nase voll davon und schickt ihn in eine Therapiegruppe. Doch bis dorthin schafft es Doug gar nicht erst, denn im Nachbarraum gibt es Donuts. Die dortige Selbsthilfegruppe macht Doug klar, dass er das Opfer weiblicher Gewalt in der Ehe ist und somit hat er alles auf einmal: eine Erklärung für seine Fresssucht sowie die passenden Süßspeisen direkt dazu. Weil Doug nun stetig zunimmt, kommt Carrie zwangsläufig irgendwann hinter den Schwindel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon John Palmer) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Tim Bagley (Neil) Charlie Capen (IPS Delivery Guy) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 12