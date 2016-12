RTL NITRO 15:35 bis 16:00 Comedyserie King of Queens Carrie auf dem Weg nach oben USA 2004 HDTV Merken Das geplante Grillen zu zweit muss entfallen, weil Carrie Arbeit mit nach Hause gebracht hat. Schweren Herzens stimmt Doug zu, den Steakabend zu verschieben. Gewehr bei Fuß steht er tags drauf am Grill und wartet nur noch auf Carries Startsignal. Doch die lässt sich für ein neues Projekt einspannen - und das startet genau am selben Abend. Und während Carrie Karriere macht, fühlt sich Doug mehr und mehr vernachlässigt. Er beschließt, sich einen Zweitjob zu suchen - von dem er selbstverständlich überhaupt keine Ahnung hat. Gleichzeitig macht ihm Arthur das Leben zur Hölle, weil er sich ebenfalls übergangen fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Stiller (Arthur Spooner) Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Lisa Banes (Georgia Boone) Sam McMurray (Supervisor Patrick O'Boyle) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan Altersempfehlung: ab 6