RBB 01:40 bis 02:05 Filme Das gefrorene Meer D 2006 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Marco sieht seinen Vater nur selten, da dieser als Pilot viel in der Welt herumreist. Besonders enttäuscht ist Marco, als sein Papa wieder nicht Weihnachten mit ihnen verbringen kann. Der Vater traut sich aber nicht, es Marco selbst zu sagen. Auch die Mutter scheint dem Vater wegen eines Geheimnisses, das Marco nicht versteht, immer stärkere Vorhaltungen zu machen. Doch dann kommt Marco hinter das Geheimnis. Der Film wurde 2007 als "Bester Deutscher Kurzspielfilm" beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und erhielt im gleichen Jahr die Publikumspreise auf dem Dresdner Filmfest und der Alpinale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Bütow (Tochter) Vincent Gaugele (Christoph) Andreas Patton (Vater) Anna Schudt (Mutter) Anke Sevenich (Ehefrau) Felix Steitz (Marco) Originaltitel: The Frozen Sea Regie: Lukas Miko Drehbuch: Lukas Miko Kamera: Martin Gschlacht Musik: Michael Frank Augustin