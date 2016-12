RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Merken Sándor ist sicher: Er möchte mit Bella für drei Monate nach Kanada. Dafür will er ans Anger-Gymnasium wechseln, gemeinsam mit Tamas. Die finanzielle Unterstützung von Sándors Vater würde bei seinem Wechsel aber das Anger-Gymnasium bekommen. Das stößt auf Missgunst, vor allem bei Phillip. Als der Sándor ein Foto unter die Nase hält, das Bella küssend mit einem anderen Jungen zeigt, wird Sándor auf eine harte Probe gestellt. Constanze hat ein Interview mit dem bekannten Radiomoderator Raschid D. Sidgi organisiert. Phillip will als Chefredakteur die Sache selbst in die Hand nehmen. Verletzt von Phillips Ungerechtigkeit, entwickelt Constanze den Plan, Phillip daran zu hindern, das begehrte Interview durchzuführen - mit Marys Hilfe. Elias blickt dem anstehenden Mathewettbewerb freudig entgegen - bis er von Dr. Berger erfährt, dass Textaufgaben auf dem Programm stehen. Die sind ganz und gar nicht Elias' Stärke. Von Phillip erfährt Elias, dass Constanzes Vater im Ausschuss des Wettbewerbs sitzt. Wird Elias Constanze überreden können, ihm zu helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lennart König (Sándor Laszlo) Marie Meinzenbach (Isabella "Bella" Rückert) Jacob Gunke (Phillip Gubisch) Henrieke Fritz (Constanze Prinzessin von Blumenberg) Sophie Imelmann (Marianne "Mary" Fuchs) Albert Wey (Elias Leinhoff) Robert Schupp (Michael Berger) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Klaus Jochmann Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch