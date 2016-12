Super RTL 13:00 bis 13:30 Trickserie Tom und Jerry Friede mit Tom / Tom und ich mit roten Pünktchen / Spieler aus Leidenschaft / Tom und Jerry in Holly USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Die Streithähne Tom, Jerry und Spike schließen einen Friedensvertrag und wollen fortan ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Dies scheint erstaunlich gut zu funktionieren, bis es um die gerechte Aufteilung eines Stückes Fleisch geht. 2. Geschichte: Tom und Jerry haben keine Lust das Haus zu verlassen und täuschen eine Krankheit vor. Um das ganze noch glaubwürdiger wirken zu lassen, malen sie sich gegenseitig rote Pünktchen ins Gesicht. 3. Geschichte: Tom trainiert wie besessen das Billard-Spielen. Als er die Kugel versehentlich in Jerrys Schlafzimmer schießt, ist Jerry ziemlich böse auf den Kater... 4. Geschichte: Tom dirigiert ein großes Orchester in Hollywood und fühlt sich sichtlich wohl in seiner neuen Rolle. Jerry kann damit allerdings nicht so gut Leben und versucht sich selbst als Dirigent. Wird es ihm gelingen seinen Rivalen von der großen Bühne zu verdrängen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6