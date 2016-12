ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 202 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura ist von Helens Bitte erschüttert, verspricht aber, sich aus der Beziehung der beiden herauszuhalten. Tatsächlich fällt ihr das schwerer als gedacht. Als Christian Laura zum Abendessen einlädt, sagt sie ab. Helen verdeutlicht Christian, dass Laura offensichtlich Probleme mit Helens Beziehung zu Alexander hat. Laura fragt sich derweil verzweifelt, wie es weitergehen soll. Erst Tanja schafft es, ihr klar zu machen, dass sie die Liebe zu Christian nicht aufs Spiel setzen darf. Als sie am nächsten Tag gemeinsam mit Christian und Helen zur Arbeit geht, bekommt sie mit, wie Alexander Helen zu einem Ausflug einlädt. Christian spürt, dass Laura mit der Situation nicht zurechtkommt und sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie noch nicht über Alexander hinweg ist. Laura ist verzweifelt und bricht weinend zusammen. Maxim will seinen Preis bei Barbara hoch pokern, als er Miriam im Türspalt bemerkt. Schlagartig ändert er seine Strategie und spielt vor Barbara den Empörten. Miriam hat daraufhin eine heftige Auseinandersetzung mit Barbara. Barbara kann Miriam jedoch davon überzeugen, nur ihr Bestes gewollt zu haben. Zudem gibt Barbara Robert die Schuld, sie von Maxims schlechten Absichten überzeugt zu haben. Robert gesteht Alexander derweil, dass er sich auf den ersten Blick in Miriam verliebt hat. Trotzdem habe er Schwierigkeiten, sich ein Leben mit einer Frau im Rollstuhl vorzustellen. Alexander rät Robert, sich Zeit zu lassen. Robert sucht daraufhin Miriams Nähe, doch die lässt ihn eiskalt abblitzen. Almuth will zum Ende ihres Lebens hin noch einmal alle Menschen sehen, die ihr etwas bedeutet haben. Alfons fühlt sich geschmeichelt, während Hildegard jedoch Befürchtungen hat. Sie glaubt, dass Almuth Alfons zurück nach Thalheim holen will, damit er dort ihre Pflege übernimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Bruni Löbel (Almuth von Thalheim) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Christof Arnold (Christian Deville) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Didi Gassner, Klaus Knoesel Drehbuch: Claudia Piras