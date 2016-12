tagesschau24 20:15 bis 21:00 Magazin ARD-Jahresrückblick 2016 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Jahresrückblick lässt die Ereignisse 2016 chronologisch Revue passieren, setzt aber auch bewusst Schwerpunkte. Einer davon: die Konfliktregionen an den Grenzen Europas. Der Jahresrückblick dokumentiert die zunehmende Polarisierung und Spaltung vieler westlicher Gesellschaften, zeigt die Zerrissenheit Europas in der Bewältigung des Flüchtlingsstromes und greift die Sorgen vieler Menschen in Deutschland auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ARD-Jahresrückblick 2016