VOX 22:05 bis 23:55 Komödie Santa & Mrs. Claus CDN 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist kurz vor Weihnachten und Mrs. Claus fühlt sich vernachlässigt - und das von ihrem Ehemann Santa Claus. Als er auch noch ihren 500. Hochzeitstag im wahrsten Sinne des Wortes verschläft, scheint Jessica frustrierter denn je. Als sie missmutig die Weihnachtsbriefe der Kinder liest, fällt ihr der zuckersüße Wunsch der kleinen Hope ins Auge: Ihre Mutter Noelle ist sehr einsam und das Mädchen wünscht sich so sehr einen Mann für sie, der sie glücklich macht. Kurzentschlossen trifft Jessica eine Entscheidung: Sie geht auf eigene Faust nach Las Vegas, um Hope bei ihrem Wunsch zu helfen. Als Kris Claus bemerkt, dass seine Frau ihn verlassen hat, ist er untröstlich und bereut sein Verhalten zutiefst. Er will ihr hinterherreisen und sich entschuldigen. Hauselfin Anika ist davon überhaupt nicht begeistert - schließlich muss sich Santa in der Werkstatt um die Herstellung der Weihnachtsgeschenke kümmern. Doch Kris reist wild entschlossen mit Hauself Calvin nach Las Vegas, um seine Frau zurückzugewinnen. Als Santa seine Frau nach langer Suche endlich findet, ist er überhaupt nicht begeistert von ihrem Anblick - sie spielt ausgelassen im Casino Roulette und ist umringt von einer Schar Männer. Für Kris ist klar: Jessica sucht sich schon einen neuen Mann. Währenddessen rückt Weihnachten immer näher und Kris denkt einfach nicht an die Weihnachtsgeschenke, die er noch herstellen muss. Er hat nur noch seine geliebte Frau im Kopf. Finden die beiden den Weg wieder zueinander? Kann Jessica der kleinen Hope helfen, den richtigen Mann für ihre Mutter zu finden? Und viel wichtiger: Schafft es Santa überhaupt noch, alle Weihnachtsgeschenke zu produzieren oder muss der Platz unterm Christbaum dieses Jahr leer bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Sorvino (Jessica Claus) Will Sasso (Kris Claus) Laura Vandervoort (Noelle) Andrew W. Walker (Myles) Aislyn Watson (Hope) Meg Roe (Anika) Geoff Gustafson (Calvin) Originaltitel: Finding Mrs. Claus Regie: Mark Jean Drehbuch: Andrea Seybold, Kate Wharton, Andrea Stevens Kamera: Neil Cervin Musik: Michael Plowman