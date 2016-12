TLC 20:15 bis 21:15 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Miami USA 2013 Merken Für den Hochzeits-Experten Randy Fenoli geht es diesmal nach Miami, wo er Bräute von Kopf bis Fuß stylt. Seine erste Kundin Rosa ist Schönheitskönigin und steht kurz vor der Trauung mit ihrem Verlobten Carlos. Da Carlos nur 1,66 groß ist und sie 1,80 Meter, möchte die 30-Jährige ein Kleid, das ihn nicht verschwinden lässt, denn bei der Hochzeit stehen schließlich beide im Fokus. Außerdem will Rosa eine Robe tragen, in der sie nicht wie bei einer ihrer zahlreichen Misswahlen aussieht, sondern wie eine echte Braut. Deshalb ist Randy überrascht, dass sich Rosa ein Ballkleid wünscht, denn neben diesem ausladenden Modell ist der Bräutigam in der Tat unsichtbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue