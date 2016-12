TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Merken Nach Aubrys Rauswurf kehrt im "High Voltage" wieder Ruhe ein. Kat hat für den vakanten Posten des Shop-Managers schnell Ersatz gefunden und mit ihrer Wahl voll ins Schwarze getroffen: Liz, die Neue, präsentiert sich beim Amtsantritt sehr engagiert, interessiert und vor allem gut organisiert! Nun kann sich das Team wieder ganz auf die Arbeit konzentrieren. Und mit Nadel und Tinte haben die Tattoo-Asse ja bekanntlich einiges drauf. Kat beispielsweise sticht ihrer Kundin Kristen in dieser Episode einen Konzertflügel auf den Rücken - ein sehr aufwändiges Motiv, das die Tattoo-Queen wie immer mit Bravour meistert. Kristen ist vom ersten, sehr extravaganten Entwurf der Studio-Chefin hellauf begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Katie Gallagher (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka