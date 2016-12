TLC 15:25 bis 15:55 Dokusoap Mein Traum in Weiß Die Winterhochzeit USA 2012 Merken Katie Hartin plant eine Weihnachtshochzeit à la Winter Wonderland und möchte an ihrem großen Tag wie eine Schneekönigin aussehen. Doch noch fehlt das passende Outfit. Bei Kleinfeld Bridal hofft die Braut in spe ein echtes Prinzessinnenkleid zu finden - und Stylistin Paula scheint das perfekte Händchen zu haben: Schon beim ersten Modell bricht Katie in Tränen aus. Doch auch bei Kleid Nummer zwei kullern die Tränen, und als die junge Frau im dritten Kleid vor den Spiegel tritt, ist sie vor Begeisterung ganz aufgelöst. Welche Robe wird das Rennen machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress