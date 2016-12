TLC 12:35 bis 13:35 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Mädchen gegen Jungs USA 2012 Merken Bevor es in dieser Episode zur großen Torten-Challenge geht, hat Buddy Valastro einen speziellen Triathlon für seine Kandidaten angesetzt: In den drei Disziplinen müssen sie 500 Pfund Backfett auf Paletten stapeln, 27 Pfund Fett allein per Augenmaß und Hand abwiegen und eine Vanille-Torte perfekt einstreichen. In der folgenden K.-o.-Runde treten dann Jungs und Mädchen in zwei Teams getrennt gegeneinander an. Die hoffnungsfrohen Titelanwärter sollen aus Buddys anspruchsvollem Tortenkatalog ein Motiv aussuchen und dieses innerhalb von fünf Stunden mit eigener kreativer Note nachbacken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker