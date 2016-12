RTL Passion 01:25 bis 02:15 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Herz in Flammen E 2001 Merken Während Cristóbal alles versucht, um sich bei der enttäuschten Adela zu entschuldigen, passiert Lola ein dummes Missgeschick: Sie schläft ein, als sie spärlich bekleidet in Pedros Zimmer auf ihn wartet. Als sie morgens aufwacht, liegt jedoch nicht Pedro, sondern der splitterfasernackte Rober neben ihr. Und ausgerechnet jetzt schneit auch noch Pedro herein und versteht die Situation natürlich völlig falsch. Für Adela kommt es derweil noch dicker: Sie will ihrer Klasse ein Videoband einer Tanzgruppe vorspielen, doch die Kassette wurde ausgetauscht und anstelle der Tanzgruppe ist Adela in einem Sexfilm zu sehen. Unterdessen redet Juan auf Diana ein, nicht einfach aufzugeben, sondern um ihre Stelle zu kämpfen. Doch Diana eröffnet ihm, dass sie wegziehen wird, da ihr von der Musicalproduktion ebenfalls gekündigt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn, Jesús del Cerro, Mar Olid, Juanma R. Pachón Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal Musik: Manel Santisteban