RTL Passion 22:40 bis 23:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-22 04:15 Simones Befürchtung, dass Vincent ihren Deal aufgekündigt und Essen verlassen hat, scheint sich zu bestätigen. Simone macht sich schreckliche Sorgen um Richard. Zu allem Übel muss Simone auch noch befürchten, dass sie Weihnachten völlig alleine verbringen muss. Doch dann bekommt sie ihr persönliches Weihnachtswunder: Richard steht in der Tür! Ronny versucht verzweifelt Weihnachten zu retten und besorgt - zusammen mit Leo in einer nächtlichen Tour - Ersatzbäume. Doch als sich herausstellt, dass er versehentlich Plastik-Kakteen erstanden hat, ist er am Boden zerstört - bis Ingo die Sache in die Hand nimmt und die Community Essen in Teamarbeit die schrägsten Weihnachtsbäume aller Zeiten beschert. Die Öztürks müssen ausgerechnet über Weihnachten verreisen, um Marians Eltern in der Türkei zu helfen. Deshalb wollen sie die Bescherung Alexander zuliebe vorziehen. Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Alexander scheint den Glauben an den Weihnachtsmann zu verlieren. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt