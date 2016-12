RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-22 04:40 Merken Malte sucht Benedikt auf, um mit ihm einen Plan zu entwerfen, wie sie auf Marios Drohung reagieren sollen. Schließlich ist es eigentlich Benedikts Geld, das Mario von Malte haben will. Aber Benedikt lässt Malte abblitzen. Auch von der Polizei erhält Malte keine Unterstützung. Caro entgeht nicht, dass mit Malte etwas nicht stimmt. Als sie von Easy erfährt, worum es geht, ist sie alarmiert. Zu Recht, denn Malte ist nicht länger bereit, sich einschüchtern zu lassen, und greift zu drastischen Maßnahmen... Nach Irenes Anordnung macht sich die Schillerallee daran, Weihnachtsstollen zu backen. Die Ergebnisse sind äußerst unterschiedlich, denn jeder Bewohner bringt ganz eigene Backkünste in den Wettkampf ein. Robert ist Irene zutiefst dankbar, weil sie seine Mutter von ihrer Trauer abzulenken versucht. Mit Erfolg, wie sich herausstellt. Rosi gewinnt den Wettbewerb und freut sich über ihren Triumph... Trotz des von Till beim Verlag herausgeholten Aufschubs, steht Rufus nach wie vor mit seinem Roman unter Zeitdruck. Ihm will einfach nichts einfallen, und dann kehrt auch noch Lotta aus dem Schwimmcamp zurück. Zum Glück lässt Britta Lotta beim Stollen-Backen helfen. Das unkonventionelle Backen der beiden dient Rufus als Inspiration. Plötzlich ist "Ivy" wieder da. Erleichtert schlägt Rufus Till vor, dass erste Kapitel zu lesen. Leider macht sich gerade Lotta an Rufus Rechner zu schaffen, und der hat das Backup vergessen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns