RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Saving Hope Geschwisterliebe CDN 2014 2016-12-22 23:05 Merken Alex kann nicht mit dem Tod ihres Bruders Luke umgehen. Deshalb stürzt sie sich in einen schier aussichtlosen Fall - ein kleiner Junge mit einem extrem aggressiven Tumor. Eine OP ist zu riskant, doch Alex gibt nicht auf. Derweil sucht Lukes Geist Charlie auf, denn solange Alex ihn nicht gehen lassen will, ist er in der Zwischenwelt gefangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Garvin Murphy) Originaltitel: Saving Hope Regie: Gregory Smith Drehbuch: Morwyn Brebner, Adam Pettle Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff Altersempfehlung: ab 12