Pinocchio kehrt nach Hause zurück, aber Geppetto ist nicht mehr da. Also macht er sich auf die Suche nach seinem Vater, denn inzwischen bereut Pinocchio, dass er weggelaufen ist. Von einem Krämer erfährt Pinocchio, dass Gepetto aufs Meer hinaus gerudert ist. Also rudert er ihm hinterher. Wenig später findet sich Pinocchio im Bauch eines riesigen Fisches wieder, wo er unerwartet auf Geppetto trifft. Gelingt es Pinocchio und Geppetto aus dem Fischbauch zu entkommen? In Google-Kalender eintragen