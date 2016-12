RTL Plus 22:30 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Im Namen der Nächstenliebe GB 1995 Stereo Merken Susan wird beigesetzt, während Paul weiterhin ernsthafte Zweifel an der Selbstmordtheorie hat. Rachel versucht zunächst mit allen Mitteln, Paul von weiteren Recherchen abzubringen, doch sie kann den cleveren Polizeiarzt nicht bremsen. Schließlich sieht sie keine andere Möglichkeit mehr, als Paul in die wahren Hintergründe des Todes von Susan einzuweihen und damit auch ihre eigene Mitwisserschaft zu gestehen: Richard, Hugh und Susan "kümmern" sich seit geraumer Zeit um wohlhabende ältere Damen, die sie dazu bewegen, ihr Vermögen einem Wohltätigkeitsverein zu vermachen, der in Wahrheit jedoch gar nicht existiert. Das geerbte Geld wandert stattdessen in die Taschen der drei Ganoven. Als Susan wegen ihres wachsenden schlechten Gewissens damit drohte, die Polizei zu informieren, wurde sie von Hugh ermordet. Paul ist klar, dass auch sein Leben nun auf Grund dieses neuen Wissens unmittelbar bedroht ist. Er muss schnell handeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Catherine Terris (Julia Caxton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Brian Farnham Drehbuch: Roy MacGregor