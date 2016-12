RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk trifft seinen Vater USA 2006 Stereo Merken Monks Vater, Jack Monk, leistet bei einer Verkehrskontrolle Widerstand und landet so im Gefängnis. Monk wird benachrichtigt und holt ihn heraus. Er hat seinen Vater knapp 40 Jahren nicht mehr gesehen und lässt sich, angestachelt von seinen Freunden, dazu überreden, Jack auf seiner Lkw-Tour quer durch die Staaten zu begleiten. Der Auftrag erregt allerdings Adrian Monks Misstrauen, da es nicht lukrativ sein kann, nur wenige Kisten im Zickzack über 5000 Kilometern auszuliefern. Als die Leiche von Jacks Chef gefunden wird, erkennt Monk einen Zusammenhang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Brian Kerwin (Ben Glazer) Tom Everett (Kenneth Woods) Emmy Clarke (Julie Teeger) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: Tom Scharpling, Dan Dratch Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal