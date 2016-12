BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Magazin quer ...durch die Woche mit Christoph Süß Gegenbewegung: Junge Muslime gegen islamistischen Terror / Überflutungsangst: Polder-Streit an der Donau / Deutschland im Ausverkauf: Privatisierung durch die Hintertür? / Kriechen statt Surfen: Ickelheim und das schnelle Internet / Blick in die Zukunft: Was 2017 auf uns zukommt! D 2016 2016-12-22 05:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gegenbewegung: Junge Muslime gegen islamistischen Terror Schon nach den blutigen Anschlägen von Paris gingen zahlreiche Muslime auf die Straße, um ein Zeichen gegen den religiös motivierten Terror zu setzen. Denn: wer schweigt, mache sich zum Mittäter - so der Tenor. Auch jetzt nach der LKW-Attacke in Berlin machen sich vor allem junge deutsche Muslime Gedanken, wie ein friedvolles Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Religionen künftig möglich sein soll. Eine Gruppe, die durch wachrüttelnde Aktionen auf sich aufmerksam machte, sind die Mitglieder von "12th MemoRise" aus Düsseldorf. Sie fordern eine offene Debatte über den Isalm und den Islamismus auch in Deutschland. Überflutungsangst: Polder-Streit an der Donau Endlich ist es da, das neue Hochwasserkonzept für die schwäbischen Gemeinden entlang der Donau. Doch was Umweltministerin Ulrike Scharf da ausgetüftelt hat, versetzt manche Kommune in helle Aufregung: Leipheim etwa, vor zwei Jahren als Polderstandort noch nicht im Fokus, soll nun ein Rückhaltebecken für 12 Millionen Kubikmeter Wasser bekommen. War der Widerstand zu gering? Oder haben die Leipheimer einfach zu wenig Flächen verbaut und somit am meisten Platz? Ist der Kampf gegen die Polder gar ein einziges Strategiespiel? Deutschland im Ausverkauf: Privatisierung durch die Hintertür? Eigentlich schien die Diskussion um eine Privatisierung deutscher Autobahnen längst vom Tisch. Bund und Länder hatten sich auf die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft geeinigt, die künftig die Fernstraßen betreiben soll. Damit bleibt alles in Staatshand, hieß es. Doch letzte Woche verabschiedete das Kabinett einen Gesetzesentwurf, nach dem durchaus die Möglichkeit besteht, über regionale Tochtergesellschaften private Investoren wie etwa Banken, Versicherungen oder Baukonzerne zu beteiligen. Kritker fürchten einen völlig intransparenten Schattenhaushalt und dass vor allem einer dran glauben muss: der Steuerzahler. Kriechen statt Surfen: Ickelheim und das schnelle Internet Es gibt sie tatsächlich immer noch: kleine Dörfer, die für schnelles Internet kämpfen. Ickelheim in Mittelfranken etwa. Seit über sechs Jahren bemühen sich die Bürger um die Breitband-versorgung, doch irgendwas geht immer schief: mal hält die Richtfunkantenne nicht was sie verspricht - mal kündigt die Telekom den Eigenausbau an, der dann von der Bundesnetzagentur wieder gestoppt wird. Was passieren kann, wenn man ganz schnell ganz schnelles Internet will. - Blick in die Zukunft: Was 2017 auf uns zukommt! Trump, Erdogan, Putin, Seehofer - das Jahr 2016 war testosterongeschwängert wie kein anderes. Wie werden sich Imponiergehabe und Kampfverhalten im kommenden Jahr weiter entwickeln? Welche Auswirkungen hat das Hormon auf die Bundestagswahl im Herbst? quer blickt in die Zukunft und weiß schon jetzt, was der Jaherskalender 2017 auch sonst noch so zu bieten hat! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: quer