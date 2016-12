RTS Un 21:10 bis 22:00 Serien Madam Secretary Stupeur et tremblement USA 2014 Untertitel Merken C'est le premier voyage officiel de la Secrétaire d'État et le Président lui conseille de se rendre en Inde. Lors de son déplacement, un séisme de forte amplitude touche le pays et fait de nombreux dégâts et victimes. Notamment, un incendie se déclare dans une usine américaine inaugurée par Elizabeth, et des produits toxiques se déversent dans le Gange. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Alex Cooley Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12