Pro7 MAXX 22:45 bis 23:45 Dokumentation Special Forces Bootcamp - Eine Woche in der Trainingshölle GB 2015 2016-12-22 03:30 HDTV Merken Drei Runden, in denen sich die Teilnehmer Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, fordern ihren Tribut. Die Rekruten sind am ganzen Körper geschunden, teilweise sogar verletzt, übernächtigt und total erschöpft. Doch gerade jetzt zählt es. Unter Jason Falla, einem früheren Soldat der australischen Eliteeinheit SAS, nehmen die Männer an einem militärischen Rollenspiel teil. Un ddas ist alles andere als Spaß! Moderation: Freddie Flintoff Originaltitel: Special Forces - Ultimate Hell Week Altersempfehlung: ab 12