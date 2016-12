Pro7 MAXX 19:15 bis 19:45 Trickserie Futurama Gesäßkapaden USA 2013 2016-12-23 14:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Lieferauftrag führt die Crew auf einen Planeten, der in der Hand krimineller Banden ist. Dort klauen gemeine Diebe fast alle Teile von Benders Körper - nur Augen und Mund bleiben übrig, der Rest wird in alle Ecken des Universums verscherbelt. Mit Hilfe einer Liste, die sie von einem Hehler bekommen, sammeln die Freunde Benders Einzelteile in mühevoller Arbeit nach und nach wieder ein. Bloß das Hinterteil des Roboters scheint für immer verloren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Raymie Muzquiz Drehbuch: Maiya Williams Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12