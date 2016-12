Pro7 MAXX 15:15 bis 15:45 Trickserie Dragon Ball Z Kai Bekämpfe den unfassbaren Cell! J 2010 16:9 HDTV Neue Folge Merken Wie im Wahn zerstört Cell alles, was ihn umgibt. Währenddessen nehmen sich Krillin und Trucks Dr. Geros Labor vor und legen es in Schutt und Asche. Doch da erwacht Goku aus seinem tiefen Schlaf und ist sofort bereit, zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dragon Ball Kai: Doragon bôru Kai Altersempfehlung: ab 6