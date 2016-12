SAT.1 Emotions 01:35 bis 02:20 Krimiserie Der letzte Bulle Ins Paradies D 2014 2016-12-24 03:10 16:9 HDTV Merken Da Mick inzwischen des Mordes an dem Bundesbankbeamten Höthker verdächtigt wird, flüchtet er nach Monaco. Dort will er seinen Vater Erwin ausfindig machen und zu den Geschehnissen aus der Silvesternacht 2001/2002 befragen. Erwin schaltet allerdings zunächst auf stur und präsentiert Mick sein Luxusleben. Doch dann stößt der Bulle auf die nächste heiße Spur. In Deutschland muss Andreas unterdessen um seine Karriere fürchten, da er angeblich gemeinsame Sache mit Mick macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Julia Hartmann (Dana Kringge) Luise Risch (Isabelle Brisgau) Susanna Simon (Vera Koller) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Johannes Lackner Altersempfehlung: ab 6