SAT.1 Emotions 23:15 bis 00:50 Komödie Griechische Küsse D 2008 2016-12-22 16:9 HDTV Vanessas Leben verläuft beruflich wie privat strikt nach Plan, bis ihr Freund Tim kurz vor der Hochzeit bemerkt, dass man auch mit anderen Frauen sehr viel Spaß haben kann. Sie beschließt, um Tim zu kämpfen und reist ihm - trotz großer Flugangst - auf die griechische Insel Santorin nach. Sie findet nicht nur Gefallen an der herrlichen Insel, sondern auch an dem attraktiven Janis ... Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Vanessa) Wanja Mues (Tim) Manuel Cortez (Janis) Michael Degen (Costas) Stephanie Gossger (Steffi) Nele Kiper (Betty) Verena Plangger (Marietta) Originaltitel: Griechische Küsse Regie: Felix Dünnemann Drehbuch: Nicholas Hause Kamera: Erich Krenek Musik: Matthias Raue Altersempfehlung: ab 6