SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 232 D 2012 2016-12-23 Als Laura den letzten Brief von Stefan findet, erleidet sie einen Zusammenbruch. Ihre Freundinnen Karen und Henriette stehen ihr tatkräftig zur Seite. Isabelle begreift endlich, welche Gefahr von Saskia ausgeht. Sie beschließt mit Georg, die Sache ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Shirley ist völlig schockiert, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Was soll sie bloß tun? Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern