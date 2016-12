SAT.1 Emotions 12:25 bis 13:10 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 263 D 2010 16:9 HDTV Merken Hannas Verhältnis zu Maximilian ist beeinträchtigt, nachdem sie wegen der anonymen Spende so einen impulsiven Auftritt bei ihm hingelegt hat. Kurz darauf kommt es jedoch zu einer Aussprache zwischen den beiden, in der Hanna erfährt, dass Maximilian nie mit Alexandra geschlafen hat. Für Dana bricht eine Welt zusammen, als der Vaterschaftstest bestätigt, dass Oskar der Vater von David ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Thomas Herrmann Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer