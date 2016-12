kabel1 classics 03:10 bis 05:35 SciFi-Film Sie leben! USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Carpenter, Meister des Schreckens, schickt Roddy Piper in den Kampf gegen feindselige Außerirdische: Die tummeln sich nämlich in Menschengestalt auf der Erde, mit dem Ziel, sich niederzulassen und die Menschheit auszulöschen. Eine Spezialbrille lässt Menschen jedoch das wahre Gesicht hinter der Menschenfassade erkennen. Als der Gelegenheitsarbeiter Nada diese Brille findet und das Ausmaß der Katastrophe versteht, sagt er den Aliens unter Lebensgefahr den Kampf an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roddy Piper (Nada) Keith David (Frank) Meg Foster (Holly) George 'Buck' Flower (Drifter) Peter Jason (Gilbert) Raymond St. Jacques (Straßenprediger) Norman Alden (Foreman) Originaltitel: They Live Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter Kamera: Gib Jaffe, Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter, Alan Howard Altersempfehlung: ab 16