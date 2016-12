sixx 01:40 bis 02:20 Fantasyserie The Originals Die blutige Krone USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Marcel feiert seine Wiedergeburt als Supervampir und stürmt mit Klaus' Feinden die Stadt. Im Hause der Mikaelsons findet ein Kampf auf Leben und Tod statt: Eine Vampirin vergiftet Freya und Marcel beißt Elijah und Kol. Kurz bevor Klaus angegriffen wird, erscheint Rebekah, um ihren Bruder zu retten. Marcel lehnt es ab, Rebekahs Familie zu heilen, lässt sich jedoch auf einen folgenschweren Kompromiss ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Morgan (Klaus Mikaelson) Daniel Gillies (Elijah Mikaelson) Phoebe Tonkin (Hayley Marshall) Charles Michael Davis (Marcel Gerard) Yusuf Gatewood (Vincent Griffith) Riley Voelkel (Freya Mikaelson) Claire Holt (Rebekah Mikaelson) Originaltitel: The Originals Regie: Matthew Hastings Drehbuch: Beau DeMayo, Diane Ademu-John Altersempfehlung: ab 12