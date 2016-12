sixx 22:10 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Zwischen zwei Welten USA 2016 2016-12-22 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vincent ist nach seiner Schussverletzung nicht mehr Herr seiner Sinne. Immer öfter halluziniert er und vermischt dabei Ereignisse aus der Vergangenheit mit der Gegenwart. Als er, Catherine, Tess und J.T. in eine Falle gelockt werden und von einem Scharfschützen beschossen werden, wird Vincent plötzlich ohnmächtig ... Dieses Mal scheint kein Kopfgeldjäger mit dem Angriff in Verbindung zu stehen. Wer will die vier Freunde tot sehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Max Brown (Evan Marks) Andrew Stewart-Jones (Deputy Secretary Hill) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Melissa Glenn Kamera: David A. Makin Altersempfehlung: ab 12