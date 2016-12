sixx 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Vampire Diaries Götter und Monster USA 2015 2016-12-22 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bonnie ist nach ihrem Erwachen zu einer Vampirjägerin mutiert. Doch die alten Gefühle für ihre Freunde sind noch so stark, dass sie die Vampire vor ihrem Kommen warnt. Enzo hat das ewige Verstecken und Weglaufen so satt, dass er in aller Seelenruhe auf Bonnie und somit seinen Tod wartet. In der Zwischenzeit findet Damon in der Gruft den "letzten Ewigen" und löscht ihn aus. Damit bricht er den Fluch, den Bonnie zur Jägerin gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Michael A. Allowitz Drehbuch: Brian Young Altersempfehlung: ab 12