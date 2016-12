sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Täuschung USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dereks Alzheimer-Versuchsreihe startet. Er hat sich Alex als Assistent ausgesucht, was Meredith auf die Palme bringt. Callie ist von Mark schwanger. Da Mark unbedingt Kinder haben will und Callie seine beste Freundin ist, steht für ihn außer Frage, sich zu dem Kind zu bekennen. Wenn er könnte, würde er Callie auch sofort heiraten - wenn da nicht Lexie wäre. Bailey hat eine neue Technologie für sich entdeckt, noch mehr Studenten gleichzeitig zu unterrichten: Sie twittert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin McKidd Drehbuch: Mark Wilding Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12