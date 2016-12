sixx 13:00 bis 13:30 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Rockabilly & Motorcycles USA 2016 2016-12-27 09:45 16:9 HDTV Merken Braut Jeanette mag es unkonventionell und will deshalb in einem schwarzen Kleid vor den Altar treten. Ihre Eltern geben die Hoffnung nicht auf, dass sich das Töchterchen doch noch für eine lebensbejahende Farbe entscheidet. Braut Mackenzie stellt enttäuscht fest, dass ihr antikes Kleid (über 100 Jahre alt) nicht so passend sitzt und braucht in der Kürze der Zeit einen würdigen Ersatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Allen (Herself) Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta