ProSieben 04:20 bis 04:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Reese kommt nach Hause USA 2004 Malcom hat ein schlechtes Gewissen, schließlich hat er dafür gesorgt, dass Reese jetzt bei der Armee ist. Um seinen Fehler wieder gutzumachen, meldet er sich als Freiwilliger im Veteranenkrankenhaus. Doch davon hat Reese wenig: Der ist mittlerweile auf afghanischem Boden gelandet und in Panik desertiert. Während er als Frau verkleidet durch die Wüste marschiert, hat Lois - entschlossen, ihren Sohn zurückzuholen - das Auto verkauft und sich ein Flugticket nach Kabul besorgt ... Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Justin Berfield (Reese) Christopher Masterson (Francis) Erik Per Sullivan (Dewey) Caroline Aaron (Schwester Peterson) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Matthew Carlson Kamera: Levie Isaacks Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12