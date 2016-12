ProSieben 22:25 bis 00:30 Show Comedystreet xXx D 2013 16:9 HDTV Merken Voll auf die Zehn! ProSieben feiert zehn Jahre "Comedystreet" in extra-extra-extra-large. Die abgefahrensten Figuren und lustigsten Versteckte-Kamera-Streiche: Vor ahnungslosen Passanten, an zufälligen Orten kündigt Simon Gosejohann "Die zehn besten", "die zehn allerbesten" oder "die zehn jetzt wirklich allerbesten Clips" an und präsentiert in "Comedystreet xXx" außerdem seine zehn persönlichen Highlights aus zehn Jahren Straßenschreck ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Simon Gosejohann Originaltitel: Comedystreet xXx