ProSieben Magazin Galileo Prison Art - Tattoomode aus dem Knast D 2016 Jorge Cueto saß in Mexiko elf Monate unschuldig hinter Gittern. In einem der härtesten Gefängnisse der Welt. Doch wo bei anderen das Leben völlig aus den Fugen gerät, hat Jorge die Geschäftsidee seines Lebens: Er ist beeindruckt von den Tattoos der Häftlinge und will die Außenwelt daran teilhaben lassen. Seine Idee: Die Insassen sollen nicht ihre Haut, sondern Leder tätowieren als Grundlage für Geldbeutel, Lederjacken oder Luxus-Handtaschen. Heute hat Jorge mit seinem Label "Prison Art" eine besondere Mission: Die Häftlinge sollen eine zweite Chance bekommen und durch das Tätowieren die Kriminalität endgültig hinter sich lassen. "Galileo" fährt hin. Moderation: Stefan Gödde