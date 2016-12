ProSieben 15:35 bis 16:00 Comedyserie The Big Bang Theory Die Bushose USA 2011 2016-12-23 08:55 16:9 HDTV Merken Leonard will eine App entwickeln, mit der man Gleichungen abfotografieren und dann berechnen lassen kann. Mit dieser Idee könnte er dann viel Geld verdienen. Seine Freunde und er bilden das sogenannte App-Team, in dem Sheldon jedoch alles an sich reißt und Leonards Arbeit kritisiert. Leonard wirft ihn deshalb aus dem Team. Sheldon versucht nun, Raj und Howard auf seine Seite zu ziehen, aber die wollen lieber weiter mit Leonard arbeiten. Penny hat Mitleid mit Sheldon ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver