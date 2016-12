ProSieben 12:55 bis 13:20 Comedyserie How I Met Your Mother Der Veranda-Test USA 2009 2016-12-23 06:20 16:9 HDTV Merken Teds neue Freundin Karen wird immer noch nicht von Marshall und Lily akzeptiert. Lily geht sogar so weit, dass sie in Teds Bett einen Ohrring von Robin versteckt, den Karen kurz darauf findet und die Beziehung sofort beendet. Als Lilys Manipulation rauskommt, will sich Karen wieder annähern - doch nur unter der Prämisse, dass Ted den Kontakt zu Lily beendet. Ted steht vor einer schwierigen Entscheidung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Laura Prepon (Karen) Jessica Anderson (Hot Woman #3) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Rob Greenberg Drehbuch: Chris Harris Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6