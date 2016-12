kabel eins 22:00 bis 00:05 Fantasyfilm Die Geister, die ich rief ... USA 1988 Charles Dickens 2016-12-24 14:25 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frank Cross ist der jüngste Fernsehchef Amerikas. Er ist karrieresüchtig und gefühlskalt. Für ihn zählen nur Einschaltquoten - und die will er Weihnachten auf die Spitze treiben. Er plant eine Blut- und Action-Horror-Show, wie sie noch keiner kennt. Die Zuschauer werden total begeistert sein, so spekuliert der Einschaltquoten-Technokrat. Die Einnahmen aus der Werbung steigen schnell ins Astronomische. Doch bevor er sein Weihnachtsgeschenk präsentieren kann, geschieht Aussergewöhnliches: Ein ehemaliger Bekannter, der seit sieben Jahren verstorben ist, taucht plötzlich in seinem Büro auf. Der Geist kündigt ihm Besuch von drei weiteren Geistern an. Kein angenehmer Besuch für Frank, denn diese drei Jahre haben eine gespenstische Radikalkur mit dem egoistischen Menschenfeind Frank vor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Murray (Frank Cross) Karen Allen (Claire Phillips) John Forsythe (Lew Hayward) Robert Mitchum (Preston Rhinelander) John Glover (Brice Cummings) Bobcat Goldthwait (Eliot Loudermilk) Nicholas Phillips (Calvin Cooley) Originaltitel: Scrooged Regie: Richard Donner Drehbuch: Mitch Glazer, Michael O'Donoghue Kamera: Michael Chapman Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12