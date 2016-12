kabel eins 20:15 bis 22:00 Trickfilm Der Glöckner von Notre Dame USA 1996 Nach dem Roman von Victor Hugo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris, im Mittelater. Der entstellte Quasimodo, der im Glockenturm von Notre Dame haust, freundet sich mit der schönen Esmeralda an. – Temporeiche, kindgerechte Bearbeitung des Klassikers von Victor Hugo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: André Eisermann (Quasimodo) Carin C. Tietze (Esmeralda) Ute Lemper (Esmeralda (Gesang)) Klausjürgen Wussow (Claude Frollo) Heinz Rennhack (Clopin) Originaltitel: The Hunchback of Notre Dame Regie: Gary Trousdale, Kirk Wise Drehbuch: Tab Murphy, Irene Mecchi, Bob Tzudiker, Noni White, Jonathan Roberts Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 6