kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Im Wein liegt Wahrheit USA 2012 2016-12-23 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eve Mulberry, Besitzerin eines kalifornischen Weingutes, ist angeklagt, ihren Tanzlehrer und Liebhaber Carlos Ruiz ermordet zu haben. Die Geschworenen haben sich bereits zur Beratung zurückgezogen, als Patrick Jane die Angeklagte zufällig im Gerichtsgebäude trifft. Er ist sofort von ihrer Unschuld überzeugt und um diese zu beweisen, setzt er alle Hebel in Bewegung. Denn die Urteilsverkündung der Geschworenen naht und entlastende Beweise sind zunächst nicht in Sicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Robert Clotworthy (Rudolph Pulaski) Originaltitel: The Mentalist Regie: Roxann Dawson Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Geary McLeod Musik: Grant-Lee Phillips Altersempfehlung: ab 6